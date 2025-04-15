Об этом заявила директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич, комментируя сообщение, которое создало большой резонанс среди школьников и их родителей.

На днях в СМИ появилась новость о том, что у украинских детей украли месяц каникул и им придется учиться до конца июня. Ссылались журналисты при этом на постановление Кабинета министров.

Елена Буйневич пояснила, что одесские школьники закончат учебный год в конце мая, а июнь дается для закрытия «хвостов», различных консультаций и индивидуальных занятий.

“Уважаемые родители! Уроки как планировалось завершить в конце мая, так и будем завершать, мы этот год отработали даже без длительных переходов на дистанционное и карантинов, поэтому должны завершить выполнение планов и программ вовремя”, — сообщила Буйневич.

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