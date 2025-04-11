Тема нового опроса — «Транспорт и логистика. Какой вид транспорта вы используете чаще всего сейчас?». Принять участие в голосовании могут все желающие, кто пользуется мобильным приложением MISTO.

Чтобы проголосовать, необходимо загрузить приложение и перейти в раздел «Опрос» в сервисе «Электронная демократия». Опрос будет активным в течение недели — с 11 по 18 апреля включительно.

Также организаторы напоминают, что сегодня, 10 апреля, в 24:00 завершается предварительный опрос на тему «Что будет способствовать развитию инклюзивной среды в Одессе?».Ранее мы сообщали, что в Одессе разрабатывают новое приложение для отслеживания городского транспорта