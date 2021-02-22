В первые выходные марта можно будет отдыхать три дня подряд. Дополнительный выходной будет посвящен Международному женскому дню 8 марта, в соответствии с Кодексом законов о труде “Праздничные и нерабочие дни”.

Праздник выпадает на понедельник и первые весенние выходные будут трехдневными – с 6 по 8 марта.

Всего в марте в Украине будет 9 выходных дней – 6, 7 и 8 марта; 13 и 14 марта; 20 и 21 марта; 27 и 28 марта. Остальные 22 дня в этом месяце будут рабочими.

Переноса выходных из-за праздника в марте не будет.