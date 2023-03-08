В марте в Одессе проведут бесплатные экскурсии: расписание

Всемирный день экскурсовода: история и традиции Наверное, немного найдется в нашем обществе людей, которые не любят путешествовать. Ведь это так здорово – гулять по незнакомым улочкам других городов и даже стран, фотографировать достопримечательности, узнавать особенности местной кухни, а по возвращению домой радостно делиться впечатлениями с родными и друзьями. Но все это было бы сложно осуществить без помощи профессионалов – экскурсоводов или гидов и прочих сотрудников сферы туризма. А вы знаете, что в этот день, 21 февраля, их профессиональный праздник? ПОДРОБНЕЕ

Что одесский журналист увидел в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС? Несколько лет назад журналист «Одесской жизни» побывал в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции. И сегодня, 26 апреля 2022 года, в 36-ю годовщину этой страшной трагедии, мы решили напомнить нашим читателям об этой поездке и аварии, унесшей множество жизней. ПОДРОБНЕЕ