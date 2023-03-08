В марте в Одессе проведут бесплатные экскурсии: расписание

В марте отмечается День работников коммунальной сферы. В этой связи коммунальные предприятия города проведут бесплатные экскурсии для всех желающих.
Об этом сообщили в Одесском городском совете.
Рассказываем, какие экскурсии и когда предлагают для одесситов ко Дню коммунальщика. Отметим, что благодаря им будет можно окунуться в мир истории, интересных фактов и неожиданных фактов об Одессе, ее жителях, прошлом и настоящем.
11 марта
- КП «ОМЕТ» — экскурсия в Музей электротранспорта тел.: 050-399-41-11
- КП «СПКПО» — экскурсия «Кладбища Одессы» 048 726-98-54 (с 9.00 до 12.00)
16 марта
КП «ЖКС «Пересыпский» — экскурсия «Авантюрная Одесса» тел.: 0677831520 17 марта КП «ЖКС «Фонтанский» — экскурсия «Сахалинчик» тел.: 048 706-81-17
18 марта
КП «Городские дороги» — экскурсия «Мосты Одессы» тел.: (048) 788-20-89
24 марта
КП «ЖКС «Порто-Франковский» — экскурсия «Тайны улиц центральной части нашего города» тел.: 048 705-74-24 или 048 705-74-23
25 марта
- КП «Сервисный центр» — экскурсия «Памятники Одессы» тел.: (048)-705-43-80
- КП «Горзелентрест» — экскурсия «Зеленая Одесса» тел.: (048) 788-61-72 или 066-750-48-17
По отдельному графику КП «ЖКС «Хмельницкий» — экскурсия «Музеи подземной Одессы».
Телефоны для получения общей информации по всем мероприятиям КП: 705-48-66, 0677058448.
СПРАВКА. В марте празднуют свой профессиональный праздник «День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения» коммунальщики. В этом году они решили подготовить разнообразные мероприятия и поделиться своим праздником со всеми одесситами и гостями города.