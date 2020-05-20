В Лиманском районе Одесчины нашли 18 снарядов времен Второй мировой

18 мая за пределами села Гвардейское Лиманского района около полигона, местные жители обнаружили 18 взрывоопасных предметов и сразу позвонили в Службу спасения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Одесской области.
Пиротехники идентифицировали находки. Это: артиллерийский снаряд калибра 152 мм, артиллерийский снаряд калибра 125 мм, артиллерийский снаряд калибра 122 мм., 4 артиллерийских снаряда 76 мм, 6 артиллерийских снарядов калибра 37 мм, 2 минометные мины калибра 60 мм и 3 гранаты Ф1.
Вчера, 19 мая, пиротехники уничтожили все взрывоопасные предметы путем контролируемого подрыва.
Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области