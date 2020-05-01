В лесополосе под Одессой нашли гору бесхозной редиски (фотофакт)

Кто-то выбросил редиску, свалив ее в кучу.

Необычную картину запечатлели посреди поляны в лесполосе.

Об этом сообщает “Культурометр”.

Издание отмечает, что Овидиопольский район известен тепличным бизнесом. Там фермеры всегда собирают хорошие урожаи.

В этом году тоже теплая и ранняя весна поспособствовала плодородию. Как овощи оказались в посадке, неизвестно.

Предположительно, огородники не смогли продать редиску и, отчаявшись, выбросили.

Фото: Культурометр

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