В лесополосе под Одессой нашли гору бесхозной редиски (фотофакт)

Овощи обнаружили в Овидиопольском районе.
Кто-то выбросил редиску, свалив ее в кучу.
Необычную картину запечатлели посреди поляны в лесполосе.
Об этом сообщает “Культурометр”.
Издание отмечает, что Овидиопольский район известен тепличным бизнесом. Там фермеры всегда собирают хорошие урожаи.
В этом году тоже теплая и ранняя весна поспособствовала плодородию. Как овощи оказались в посадке, неизвестно.
Предположительно, огородники не смогли продать редиску и, отчаявшись, выбросили.
Фото: Культурометр