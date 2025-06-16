Ключевые моменты

В Национальном природном парке «Куяльницкий» активно работает Служба государственной охраны

Нарушителей на джипах и мотоциклах стало меньше

Нацпарк — не зона развлечений

Об этом сообщили на официальной странице парка.

Как отмечают в администрации НПП, с августа 2024 года парк официально начал свою работу, и с тех пор служба госохраны занимается патрулированием территории, контролируя соблюдение природоохранного режима. Подробнее об этом читайте здесь: Автомобилям запретили въезд на заповедные земли Куяльника: это карается штрафом

Что уже сделано:

Проведены разъяснительные беседы с более чем 50 нарушителями;

Объяснен вред, который причиняет экосистеме механический транспорт: от шума до разрушения ландшафтов;

Один из нарушителей, пойманный повторно, вел себя агрессивно. Составлен административный протокол, его личность установила полиция.

Благодаря патрулированию, случаи джипинга и массовых заездов стали редкостью, а парк стал спокойнее и чище, отмечает администрация.

Напомним, перед самым началом войны территория Куяльницкого лимана получила статус природного национального парка. Но долгое время заповедная зона оставалась только на бумаге, у парка не было ни финансирования, ни руководства.

Читайте также: Тысячи тонн мусора, незаконные гонки и обмеление: в Одессе ищут способ, как вылечить Куяльник