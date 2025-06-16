Ключевые моменты
- В Национальном природном парке «Куяльницкий» активно работает Служба государственной охраны
- Нарушителей на джипах и мотоциклах стало меньше
Нацпарк — не зона развлечений
Об этом сообщили на официальной странице парка.
Как отмечают в администрации НПП, с августа 2024 года парк официально начал свою работу, и с тех пор служба госохраны занимается патрулированием территории, контролируя соблюдение природоохранного режима. Подробнее об этом читайте здесь: Автомобилям запретили въезд на заповедные земли Куяльника: это карается штрафом
Что уже сделано:
- Проведены разъяснительные беседы с более чем 50 нарушителями;
- Объяснен вред, который причиняет экосистеме механический транспорт: от шума до разрушения ландшафтов;
- Один из нарушителей, пойманный повторно, вел себя агрессивно. Составлен административный протокол, его личность установила полиция.
Благодаря патрулированию, случаи джипинга и массовых заездов стали редкостью, а парк стал спокойнее и чище, отмечает администрация.
Напомним, перед самым началом войны территория Куяльницкого лимана получила статус природного национального парка. Но долгое время заповедная зона оставалась только на бумаге, у парка не было ни финансирования, ни руководства.
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