В Санжейке случился очередной оползень: есть пострадавший

Об этом сообщили в управлении ГСЧС Одесской области.

«Спасатели, с помощью спасательной веревки, изъяли из-под оползня гражданина, 1965 года рождения, и с помощью медицинских носилок транспортировали его в карету скорой помощи», – кратко описали происшествие спасатели.

Напомним, что еще в марте этого года в Санжейке откололся от берега кусок земли длиной около 500 метров.

Тогда же сообщалось, что на месте оползня было замечено проседание грунта на других участках, и не исключено, что после очередного шторма этот участок может обвалиться и уйти под воду.

И, судя по всему, оползневой процесс продолжается.

Фото: Думская