В Санжейке случился очередной оползень: есть пострадавший

В Санжейке случился очередной оползень: есть пострадавший

В приморском селе Санжейка Одесского района спасатели достали человека из-под слоя грунта вследствие очередного оползня.

Об этом сообщили в управлении ГСЧС Одесской области.

«Спасатели, с помощью спасательной веревки, изъяли из-под оползня гражданина, 1965 года рождения, и с помощью медицинских носилок транспортировали его в карету скорой помощи», – кратко описали происшествие спасатели.

Напомним, что еще в марте этого года в Санжейке откололся от берега кусок земли длиной около 500 метров.

Тогда же сообщалось, что на месте оползня было замечено проседание грунта на других участках, и не исключено, что после очередного шторма этот участок может обвалиться и уйти под воду.

И, судя по всему, оползневой процесс продолжается.

Фото: Думская

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua