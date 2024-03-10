Новости Одессы и Одесской области

В курортном селе под Одессой произошел масштабный оползень (видео)

В курортном селе под Одессой произошел масштабный оползень (видео)

На днях в районе приморского села Санжейка Одесского района произошел масштабный оползень: от берега откололся кусок земли длиной около 500 метров.

Снятое очевидцами впечатляющее видео опубликовал Телеграм-канал «Думская».

Кроме того, на месте оползня было замечено проседание грунта на других участках. И не исключено, что после очередного шторма этот участок может обвалиться и уйти под воду.

Статья по теме: Оползни в Одессе: более 250 случаев регулярно разрушавших береговую зону

Отметим, что оползни – нередкое явление для Одесского региона. Причем эта проблема не решена до сих пор и, несмотря на то что ею занимаются специалисты, остается по-прежнему актуальной.

Также напомним, что летом прошлого года в селе Фонтанка-2 Одесского района на берегу моря произошел оползень и обрушившийся склон засыпал отдыхающих на местном пляже. Погиб 10-летний ребенок.

Фото odesa.novyny.live

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Редакция ПРОФИЛЬ
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