В курортном селе под Одессой произошел масштабный оползень (видео)

Снятое очевидцами впечатляющее видео опубликовал Телеграм-канал «Думская».

Кроме того, на месте оползня было замечено проседание грунта на других участках. И не исключено, что после очередного шторма этот участок может обвалиться и уйти под воду.

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Отметим, что оползни – нередкое явление для Одесского региона. Причем эта проблема не решена до сих пор и, несмотря на то что ею занимаются специалисты, остается по-прежнему актуальной.

Также напомним, что летом прошлого года в селе Фонтанка-2 Одесского района на берегу моря произошел оползень и обрушившийся склон засыпал отдыхающих на местном пляже. Погиб 10-летний ребенок.

Фото odesa.novyny.live