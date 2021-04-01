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Локдаун в Киеве ужесточили: что запретили в столице Украины с 5 апреля

Локдаун в Киеве ужесточили: что запретили в столице Украины с 5 апреля

Ограничения локдауна в Киеве в связи со стремительным распространением коронавируса ужесточат уже со следующей недели. С 5 апреля в столице будут закрыты детсады и школы, а метро и весь общественный транспорт будут ездить только по спецпропускам. 

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В мэрии Киева решили, что жесткий локдаун продлится до 16 апреля.  По словам мэра Киева Виталия Кличко, тенденции к улучшению ситуации с коронавирусом в столице сейчас нет, а наблюдается тенденция к коллапсу медицины.

Карантин в школах и детсадах

С 5 апреля посещение детских садов и классов начальной школы, которые работали после объявления красной зоны, запретят. Школьники 5 – 11 также продолжат дистанционное обучение.

Общественный транспорт

С 5 апреля работа метрополитена и наземного общественного транспорта в Киеве будет ограничена.  Пассажиров будут перевозить по специальным пропускам, которые будут выдавать только работникам предприятий так называемой критической инфраструктуры.  В связи с этим мэр Киева Кличко заявил, что руководителям всех предприятий и учреждений следует по возможности перевести сотрудников на дистанционный режим работы, или предоставить отпуск на период локдауна.

Дополнительные запреты

С 1 апреля в Киеве прекращается работа всех продуктовых ярмарок.

Кафе, рестораны и прочие заведения общепита еще с 20 марта могут обслуживать посетителей только на вынос

С 20 марта также действуют такие ограничения:

  • заведения общепита работают только на доставку заказов или на вынос;
  • запрещено посещение ТРЦ, непродовольственных магазинов;
  • отменены все массовые мероприятия, религиозные богослужения проводятся с ограничением числа посетителей 1 чел. на 10 кв.м;
  • спортивные соревнования проходят без зрителей;
  • не работают театры, кино, музеи и другие заведения культуры и сферы развлечений;
  • запрещено посещение бассейнов и групповые занятия в спортзалах;
  • парикмахерские и салоны красоты работают по предварительной записи;
  • запрещается нахождение без масок на территориях общего пользования (площади, улицы, парки, скверы и прочее).

Остаются работать супермаркеты и продуктовые магазины, аптеки, зоомагазины, магазины по продаже бытовой химии, средств личной гигиены, банки, почта, автозаправки.

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