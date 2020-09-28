Выборы в Затоке: задержание главы ТИК, обыск, изъятие документов, драка

Утром в воскресенье, 27 сентября, члены избирательной комиссии в Каролино-Бугазскую ОТГ самовольно вскрыли помещение комиссии и «провели некое заседание».

Об этом сообщается на странице «Черный список Затоки» в Facebook.

Канал Затокский джокер пишет: «Вчера утром члены комиссии, которые находятся под влиянием экс-главы района Вячеслава Бокия, взломали вход в здание сельсовета и похитили документы о регистрации кандидатов, а также взломали сейф и выкрали печать».

По подозрению в краже документов на месте задержали главу избирательной комиссии и провели обыск. Потом его отпустили. Об этом сообщил УСИ.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что еще до начала избирательного процесса в Затоке были зафиксированы нарушения в виде массовой смены места голосования. До выборов там зарегистрировалось более 10% новых избирателей.