Новости Одессы и Одесской области

Выборы в Затоке: задержание главы ТИК, обыск, изъятие документов, драка

Утром в воскресенье, 27 сентября, члены избирательной комиссии в Каролино-Бугазскую ОТГ самовольно вскрыли помещение комиссии и «провели некое заседание».

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Об этом сообщается на странице «Черный список Затоки» в Facebook.

Канал Затокский джокер пишет: «Вчера утром члены комиссии, которые находятся под влиянием экс-главы района Вячеслава Бокия, взломали вход в здание сельсовета и похитили документы о регистрации кандидатов, а также взломали сейф и выкрали печать».

По подозрению в краже документов на месте задержали главу избирательной комиссии и провели обыск. Потом его отпустили. Об этом сообщил УСИ.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что еще до начала избирательного процесса в Затоке были зафиксированы нарушения в виде массовой смены места голосования. До выборов там зарегистрировалось более 10% новых избирателей.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить