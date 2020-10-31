Выборы в Одесской области: суд признал незаконным назначение главы сельсовета в Затоке

Как сообщает гражданская сеть «ОПОРА», суд отменил постановление Каролино-Бугазской территориальной избирательной комиссии (ТИК) о признании победителем выборов бывшего главы сельсовета Каролино-Бугаза Андрея Апанасенко. Также суд обязал сельскую ТИК признать выборы главы Каролино-Бугаза несостоявшимися и назначить в этой связи с этим повторные выборы в данном округе.

Отметим, ранее Апанасенко на второй день после голосования уже принял присягу и провел первую сессию.

По данным «ОПОРЫ», в суд обратился кандидат на должность сельского головы Каролино-Бугаза Юрий Чередниченко. Суд согласился с доводами истца о том, что ранее Одесский окружной админсуд дважды признавал противоправными и отменял постановления Каролино-Бугазской ТИК об отмене регистрации кандидата на должность сельского головы, однако избирательная комиссия так и не зарегистрировала Чередниченко кандидатом, что в итоге отразилось на результатах голосования.

Ранее общественники фиксировали ряд нарушений в день выборов в Затоке.

Напомним, ранее кандидат в мэры города Белгород-Днестровского Одесской области Виталий Граждан заявил о свой победе на выборах.

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