Новости Одессы и Одесской области

В каких условиях одесситы защищают Авдеевку и зачем им небесное око (видео)

В каких условиях одесситы защищают Авдеевку и зачем им небесное око (видео)

Муж журналистки «Одесской Жизни» Веры Корольченко сейчас защищает Авдеевку. Он оператор дрона — наблюдает за врагом с неба, хотя делает это из окопов, которые превратились в ямы с грязью. Но главное другое — ребятам очень нужен новый дрон, потому что предыдущий орки сбили. Без небесного глаза воевать гораздо сложнее, даже смерти подобно. Помогите ребятам выжить.

Вот пост Веры, который она разместила в facebook:

Что имеют в виду ваши родные, когда пишут: «Я на работе, занят/а?» Мой муж имеет в виду: «Я по уши в грязи, стараюсь не умереть в Авдеевке и убить как можно больше кацапов».
Два года я учусь воспринимать эту фразу так, будто он действительно просто «на работе». Но… просто посмотрите видео, в каком «офисе» он работает….
И все же пост не совсем об этом. А о том, что «работать» мужу стало еще сложнее, потому что на днях один из двух его Мавиков уничтожил враг. У ребят осталась только ночная «птичка» «Око Юга», на которую вы помогали собирать перед Новым годом. А нужна еще одна, про запас, потому что остаться без глаз под носом у врага — это смерть.
Поэтому у меня снова семейное задание — помочь в сборе на новый, дневной дрон. И как всегда, мне нужна помощь замечательных людей — то есть вас.
Любой донат имеет значение. Любой коммент или репост помогает другим увидеть пост и … это видео.
Лично мне после его просмотра, совсем не хочется кофе перед работой. Хочется плакать. Но надо донатить»

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Приобщиться к сборам на новый дрон очень просто

Средства можно перевести на карту, или пополнить монобанк:

Номер карты: 5375 4112 1187 9460 (получатель — банка «На Мавик» от Натальи П.)

МоноБанка: https://send.monobank.ua/jar/5YKoJM4u7f?fbclid=IwAR0BiYFb-QViL35WoHJMpNDB1v7_EyfvV24loSh2e9fF903hEhHAGxMpx6k

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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