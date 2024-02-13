В каких условиях одесситы защищают Авдеевку и зачем им небесное око (видео)

Вот пост Веры, который она разместила в facebook:

Что имеют в виду ваши родные, когда пишут: «Я на работе, занят/а?» Мой муж имеет в виду: «Я по уши в грязи, стараюсь не умереть в Авдеевке и убить как можно больше кацапов».

Два года я учусь воспринимать эту фразу так, будто он действительно просто «на работе». Но… просто посмотрите видео, в каком «офисе» он работает….

И все же пост не совсем об этом. А о том, что «работать» мужу стало еще сложнее, потому что на днях один из двух его Мавиков уничтожил враг. У ребят осталась только ночная «птичка» «Око Юга», на которую вы помогали собирать перед Новым годом. А нужна еще одна, про запас, потому что остаться без глаз под носом у врага — это смерть.

Поэтому у меня снова семейное задание — помочь в сборе на новый, дневной дрон. И как всегда, мне нужна помощь замечательных людей — то есть вас.

Любой донат имеет значение. Любой коммент или репост помогает другим увидеть пост и … это видео.

Лично мне после его просмотра, совсем не хочется кофе перед работой. Хочется плакать. Но надо донатить»