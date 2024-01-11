Новости Одессы и Одесской области

Наши защитники благодарят за Мавик, который помогли приобрести читатели «Одесской жизни»

Наши защитники благодарят за Мавик, который помогли приобрести читатели «Одесской жизни»

Перед Новым годом читатели «Одесской жизни» продемонстрировали удивительную сплоченность — за двое суток был закрыт сбор на Мавик, который сейчас помогает нашим воинам на «нуле».

Мавик летит в Авдеевку: читатели “Одесской жизни” помогли закрыть сбор

Слова благодарности от себя лично и от наших защитников на Авдеевском направлении передала журналистка Вера Корольченко:

«Друзья, хорошая новость!
До Нового года вы помогали моему мужу закрыть сбор на Мавик. Так вот, отчитываю: «птичка» наконец «долетела» до «нуля».
Ей даже имя дали — «Око Юга»!
Спасибо большое каждому, кто приобщился донатом, репостом или комментом! Прилагаю к этому сообщению и благодарность с фронта. Кстати, в конце видео появляется еще один Мавик — но это собака, контуженная собака…»

Вера Корольченко отметила, что Мавик купили по выгодной цене, поэтому остальные деньги пойдут либо на генератор, либо на начало нового сбора на другой Мавик.

Как сообщала «Одесская жизнь», на 687-й день полномасштабной война Авдеевка и Марьинка остаются самыми горячими направлениями фронта, где за прошедшие сутки украинские воины отбили 40 вражеских атак.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить