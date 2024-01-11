Наши защитники благодарят за Мавик, который помогли приобрести читатели «Одесской жизни»

Мавик летит в Авдеевку: читатели “Одесской жизни” помогли закрыть сбор

Слова благодарности от себя лично и от наших защитников на Авдеевском направлении передала журналистка Вера Корольченко:

«Друзья, хорошая новость!

До Нового года вы помогали моему мужу закрыть сбор на Мавик. Так вот, отчитываю: «птичка» наконец «долетела» до «нуля».

Ей даже имя дали — «Око Юга»!

Спасибо большое каждому, кто приобщился донатом, репостом или комментом! Прилагаю к этому сообщению и благодарность с фронта. Кстати, в конце видео появляется еще один Мавик — но это собака, контуженная собака…»

Вера Корольченко отметила, что Мавик купили по выгодной цене, поэтому остальные деньги пойдут либо на генератор, либо на начало нового сбора на другой Мавик.

Как сообщала «Одесская жизнь», на 687-й день полномасштабной война Авдеевка и Марьинка остаются самыми горячими направлениями фронта, где за прошедшие сутки украинские воины отбили 40 вражеских атак.