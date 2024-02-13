В яких умовах одесити боронять Авдіївку та навіщо їм небесне око (відео)

Чоловік журналістки “Одеського Життя” Віри Корольченко зараз боронить Авдіївку. Він оператор дрона – спостерігає за ворогом з неба, хоча робить це з окопів, які перетворилися на ями з брудом. Але головне інше – хлопцям дуже потрібен новий дрон, бо попередній орки збили. Без небесного ока воювати набагато складніше, навіть смерті подібно. Допоможіть хлопцям вижити.
Ось пост Віри, який вона розмістила у facebook.
Що мають на увазі ваші рідні, коли пишуть: “Я на роботі, зайнятий/а?” Мій чоловік має на увазі: “Я по уши у бруді, намагаюся не померти в Авдіївці та вбити якомога більше кацапів”.
Два роки я навчаюся сприймати цю фразу так, ніби він і справді просто “на роботі”. Але… просто подивіться відео, в якому “офісі” він працює….
І все ж пост не зовсім про це. А про те, що “працювати” чоловікові стало ще складніше, бо днями один з двох його Мавіків знищив ворог. У хлопців залишилася тільки нічна “пташка” “Око Півдня”, на яку ви допомагали збирати перед Новим роком. А потрібна ще одна, про запас, бо залишитися без очей під носом у ворога — це смерть.
Тож у мене знов сімейне завдання — допомогти у збору на новий, денний дрон. І як завжди, мені потрібна допомога чудових людей — тобто вас.
Будь-який донат має значення. Будь-який комент чи репост допомагає іншим побачити пост і… це відео.
Особисто мені після його перегляду, зовсім не хочеться кави перед роботою. Хочеться плакати. Але тре донатити.
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Долучитися до зборів на новий дрон дуже просто
Кошти можна перевести на картку, чи поповнити моноБанку:
Номер картки: 5375 4112 1187 9460 (отримувач – банка “На Мавік” від наталя П.)
МоноБанка: https://send.monobank.ua/jar/5YKoJM4u7f?fbclid=IwAR0BiYFb-QViL35WoHJMpNDB1v7_EyfvV24loSh2e9fF903hEhHAGxMpx6k