В яких умовах одесити боронять Авдіївку та навіщо їм небесне око (відео)

Ось пост Віри, який вона розмістила у facebook.

Що мають на увазі ваші рідні, коли пишуть: “Я на роботі, зайнятий/а?” Мій чоловік має на увазі: “Я по уши у бруді, намагаюся не померти в Авдіївці та вбити якомога більше кацапів”.

Два роки я навчаюся сприймати цю фразу так, ніби він і справді просто “на роботі”. Але… просто подивіться відео, в якому “офісі” він працює….

І все ж пост не зовсім про це. А про те, що “працювати” чоловікові стало ще складніше, бо днями один з двох його Мавіків знищив ворог. У хлопців залишилася тільки нічна “пташка” “Око Півдня”, на яку ви допомагали збирати перед Новим роком. А потрібна ще одна, про запас, бо залишитися без очей під носом у ворога — це смерть.

Тож у мене знов сімейне завдання — допомогти у збору на новий, денний дрон. І як завжди, мені потрібна допомога чудових людей — тобто вас.

Будь-який донат має значення. Будь-який комент чи репост допомагає іншим побачити пост і… це відео.

Особисто мені після його перегляду, зовсім не хочеться кави перед роботою. Хочеться плакати. Але тре донатити.