Об этом 20 февраля сообщил городской голова Измаила Андрей Абрамченко.

Роман Сергеев с первых дней полномасштабного вторжения России на территорию Украины, находясь на Сумщине, передавал сведения Вооруженным Силам Украины о передвижении вражеских колонн бронетехники. До осени 2022 года возглавлял волонтерскую организацию «Моя помощь — Сумщина», затем — «Моя помощь — Украина». В составе волонтерской организации «Добробат» разбирал руины после вражеских обстрелов в городах Лебедин, Тростянец, Боромль и возил помощь нашим воинам на передовую в Бахмут.

В конце лета 2022 года вернулся в родной дом в город Измаил. Сказал матери, что волонтерской работы ему мало и что идет добровольцем на фронт. В ноябре 2022 года был мобилизован в ряды Вооруженных Сил Украины и воевал стрелком-помощником гранатометчика 122-го отдельного аэромобильного батальона 81-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины на Лиманском направлении. Имел позывной «Волонтер».

4 мая 2023 года во время штурма вражеских позиций вблизи поселка городского типа Белогоровка Лисичанской городской объединенной территориальной громады Северодонецкого района Луганской области солдат Роман Сергеев героически погиб, отдав за освобождение украинской земли самое дорогое, что есть у человека, — собственную жизнь.

Роман Сергеев похоронен на Аллее Славы в городе Измаил.

Указом Президента Украины за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное выполнение воинского долга Роман Александрович Сергеев награжден орденом «За мужество» III степени (посмертно).

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