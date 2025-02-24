Про це 20 лютого повідомив міський голова Ізмаїла Андрій Абрамченко.

Роман Сергєєв з перших днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України, перебуваючи на Сумщині, передавав відомості Збройним Силам України про пересування ворожих колон бронетехніки. До осені 2022 року очолював волонтерську організацію «Моя допомога – Сумщина», потім – «Моя допомога – Україна». У складі волонтерської організації «Добробат» розбирав руїни після ворожих обстрілів у містах Лебедин, Тростянець, Боромль і возив допомогу нашим воїнам на передову в Бахмут.

Наприкінці літа 2022 року повернувся до рідної домівки в місто Ізмаїл. Сказав матері, що волонтерської роботи йому мало і що йде добровольцем на фронт. У листопаді 2022 року був мобілізований до лав Збройних Сил України та воював стрільцем-помічником гранатометника 122-го окремого аеромобільного батальйону 81-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України на Лиманському напрямку. Мав позивний «Волонтер».

4 травня 2023 року під час штурму ворожих позицій поблизу селища міського типу Білогорівка Лисичанської міської об’єднаної територіальної громади Сєвєродонецького району Луганської області солдат Роман Сергєєв героїчно загинув, віддавши за визволення української землі найдорожче, що є в людини, – власне життя.

Роман Сергєєв похований на Алеї Слави в місті Ізмаїл.

Указом Президента України за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку Роман Олександрович Сергєєв нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).

Читайте також: В Одесі хочуть демонтувати меморіальну дошку воїну-афганцю (фото)