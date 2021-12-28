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Информация об установлении тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод с 01.01.2022

Информация об установлении тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод с 01.01.2022

Постановлением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (далее – Комиссии) от 22 декабря 2021 №2841 с 1 января 2022 установлены тарифы на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод для потребителей филиала «Инфоксводоканал» ООО «Инфокс».

  • на централизованное водоснабжение для СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВА в сфере централизованного водоснабжения и водоотвода – 6,48 грн., за 1 м3 без НДС (7,776 грн., за 1 м3 с НДС);
  • на централизованный водоотвод для СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВА в сфере централизованного водоснабжения и водоотвода – 5,39 грн., за 1 м3 без НДС (6,468 грн., за 1 м3 с НДС);
  • на централизованное водоснабжение для ДРУГИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (в том числе юридическим лицам и населению, проживающему в частном секторе и в многоквартирных домах) – 14,93 грн., за 1 м3 без НДС (17,916 грн., за 1 м3 с НДС);
  • на централизованный водоотвод для ДРУГИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (в том числе юридическим лицам и населению, проживающему в частном секторе и в многоквартирных домах) – 14,37 грн., за 1 м3 без НДС (17,244 грн., за 1 м3 с НДС).
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Постановление, которым установлены вышеперечисленные тарифы, обнародовано 24.12.2021 г. на официальном веб-сайте Комиссии (http://www.nerc.gov.ua).

Структура тарифов прилагается.

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