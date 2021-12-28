Информация об установлении тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод с 01.01.2022

В Одессе возле Дома мебели парню отрезало ноги трамваем Молодой мужчина попал вчера вечером, 27 декабря, под трамвай на площади Бориса Деревянко (остановка Дом мебели). Его госпитализировали с травматической ампутацией обеих ног. ПОДРОБНЕЕ

Власти Одессы грозятся штрафовать магазины и ОСМД, которые не убирают снег и лед В мэрии пожаловались, что владельцы торговых точек, предприятий, руководство ведомств, ОСМД и ЖСК не торопятся участвовать в борьбе с гололедом. А ведь по правилам благоустройства города они обязаны чистить прилегающую к их объектам территорию. ПОДРОБНЕЕ