Под Одессой джип насмерть сбил пешехода

На трассе Киев — Одесса возле села Болгарка Одесского района произошло ДТП, в результате которого погиб пешеход.
Автопроисшествие произошло около 18 часов вторника, 24 декабря, сообщили в полиции Одесской области.
Предварительно установлено, что 41-летний водитель автомобиля «SSANG YONG», двигаясь в сторону Одессы, сбил мужчину, который перебегал проезжую часть дороги в неустановленном и неосвещенном месте.
От полученных травм пешеход погиб. Его личность устанавливается.
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На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.
Устанавливаются полные обстоятельства происшествия.