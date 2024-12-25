Новости Одессы и Одесской области

Под Одессой джип насмерть сбил пешехода

Под Одессой джип насмерть сбил пешехода

На трассе Киев — Одесса возле села Болгарка Одесского района произошло ДТП, в результате которого погиб пешеход.

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Автопроисшествие произошло около 18 часов вторника, 24 декабря, сообщили в полиции Одесской области.

Предварительно установлено, что 41-летний водитель автомобиля «SSANG YONG», двигаясь в сторону Одессы, сбил мужчину, который перебегал проезжую часть дороги в неустановленном и неосвещенном месте.

От полученных травм пешеход погиб. Его личность устанавливается.

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дтп в Одесском районе

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Устанавливаются полные обстоятельства происшествия.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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