У храмі під Чорноморськом, що перейшов до ПЦУ, відбулося перше богослужіння українською мовою (фоторепортаж)

Як розповіли в Одеській єпархії ПЦУ, сьогоднішнє недільне богослужіння – Божественну Літургію св. Іоанна Золотоустого – звершив архієпископ Одеський та Балтський Афанасій на запрошення настоятеля храму протоієрея Михайла Харабари.

Керівнику єпархії послужили члени єпархіальної ради, священики Біляївського благочиння Одеського району та капелани.

«Після Божественної літургії Владика Афанасій виголосив проповідь на тему євангельського читання, де наголосив на необхідності завжди і за все дякувати Богові.

Архіпастир також привітав громаду Свято-Успенського приходу у лоні Православної Церкви України. У свою чергу настоятель парафії отець Михайло Харабара подякував Архієрею за святкове Богослужіння та попросив святительських молитов за парафіян храму та мешканців селища Олександрівка.

Завершилося богослужіння статутним багатоліттям»,

– розповіли у єпархії ПЦУ.

На богослужінні побував і кореспондент «Одеського життя»:

Нагадаємо, 23 січня 2024 року, архієпископ Одеський і Балтський Афанасій прийняв настоятеля та уповноважених парафіян Свято-Успенського приходу селища Олександрівка Чорноморської громади, які заявили про своє бажання вийти зі складу московського патріархату і перейти до Помісної Православної Церкви України.

«На загальних зборах релігійна громада Свято-Успенського приходу селища Олександрівка м. Чорноморська ухвалила рішення про вихід з московського патріархату разом з настоятелем протоієреєм Михайлом Харабарою, який 32 роки очолює цю парафію, і пішла Томосу про автокефалію України»,

– написав із цього приводу у себе у Facebook речник Української добровольчої армії «Південь» Сергій Братчук.

«Вітаємо громаду селища Олександрівки з правильним вибором та чекаємо у нашій Українській родині та інші громади»,

– додав депутат Чорноморської міськради Петро Канар’ян.

Також він опублікував відео із сьогоднішнього богослужіння:

Опубликовано Петро Канар’яном Воскресенье, 28 января 2024 г.

Опубликовано Петро Канар’яном Воскресенье, 28 января 2024 г.

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