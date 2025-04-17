Новий бюветний комплекс побудують між будинками № 28, 30, 34 і 36, повідомили у пресслужбі мерії.
На сесії Одеської міськради 16 квітня 2025 року було підтримано зміни до міського бюджету, які дають змогу реалізувати цей проєкт після проведення тендерних процедур і отримання необхідних дозволів.
Уже завершено розробку проєктно-кошторисної документації та отримано експертний висновок про можливість проведення будівництва бювету.
Проєкт передбачає:
- буріння свердловини,
- зведення технічної будівлі бюветного комплексу,
- облаштування розподільчого пункту водопостачання,
- будівництво технічних приміщень для персоналу,
- придбання та встановлення обладнання з доочищення води,
- створення зони санітарної охорони навколо свердловини,
- благоустрій прилеглої території.
Термін виконання робіт: 2025-2026 роки.
Наразі в Пересипському районі триває будівництво бюветного комплексу в сквері біля кінотеатру «Зоряний».