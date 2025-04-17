бювет на Ак. Сахарова
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Новий бюветний комплекс побудують між будинками № 28, 30, 34 і 36, повідомили у пресслужбі мерії.

бювет на Ак. Сахарова

На сесії Одеської міськради 16 квітня 2025 року було підтримано зміни до міського бюджету, які дають змогу реалізувати цей проєкт після проведення тендерних процедур і отримання необхідних дозволів.

Уже завершено розробку проєктно-кошторисної документації та отримано експертний висновок про можливість проведення будівництва бювету.

Проєкт передбачає:

  • буріння свердловини,
  • зведення технічної будівлі бюветного комплексу,
  • облаштування розподільчого пункту водопостачання,
  • будівництво технічних приміщень для персоналу,
  • придбання та встановлення обладнання з доочищення води,
  • створення зони санітарної охорони навколо свердловини,
  • благоустрій прилеглої території.

Термін виконання робіт: 2025-2026 роки.

Наразі в Пересипському районі триває будівництво бюветного комплексу в сквері біля кінотеатру «Зоряний».

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