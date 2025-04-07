На начальном этапе завершено бурение и обустройство артезианской скважины. Участок вокруг нее огражден декоративным забором для соблюдения санитарно-защитных требований.

Сейчас ведется строительство самого здания бюветного комплекса. Подрядная организация монтирует оборудование для доочистки воды, обустраивает техническое помещение для персонала и готовит распределительный пункт подачи воды. Завершается монтаж кровли здания.

В то же время продолжаются внутренние отделочные работы. Выполняется штукатурка стен, стяжка полов, прокладываются сети и коммуникации. Начаты подготовительные мероприятия по благоустройству прилегающей территории. Завершить строительство планируется летом 2025 года.

Ранее мы сообщали адреса бюветов и рассказывали, где в Одессе можно запастись водой.