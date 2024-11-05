В городе Арциз на Одесчине собирают подписи, чтобы уменьшить стоимость света: что нужно знать чтобы сэкономить

Арцизская громада собирает подписи под обращением с просьбой пересмотреть тарифы на электроэнергию для населенных пунктов без газа. В громаде большинство населения имеет электрическое отопление и с действующими тарифами не имеет возможности платить счета за свет. Обращение будет направлено Президенту Украины и Кабмину.
Единственным источником обогрева квартир многоэтажных домов и большинства частных домов является электричество (электрокотлы, конвекторы, кондиционеры, электрические нагревательные панели и т.п.). Зимой для поддержания необходимого температурного режима в помещениях значительно увеличивается потребление электричества. При нынешних тарифах для многих семей это стало непосильным финансовым бременем.
Арцизский городской совет продолжает обращаться с просьбой пересмотреть тарифы на электроэнергию для этих населенных пунктов.
«Арцизский городской совет призывает жителей громады присоединиться к сбору подписей под обращением к Президенту Украины и Кабинету Министров с просьбой внести изменения в постановление Кабинета Министров от 31 мая 2024 года № 632, которое регулирует тарифы на электроэнергию и льготы, включив в перечень негазифицированные громады», — отметили в Арцизском горсовете.
Приобщиться к сбору подписей призвал земляков и арцизский городской голова Сергей Парпуланский.
«В связи с тем, что на сегодняшний день на своем уровне я пока не могу решить вопрос о льготном тарифе для нашей громады из-за бюрократических процедур и иногда открытого нежелания нас услышать», — отметил мэр.
Напомним, с 1 июня 2024 года в нескольких городах Одесской области поввысили тариф на централизованное водоснабжение. Больше за воду будут платить жители Измаила и Балты.
Тарифы на электроэнергию в Украине: что нужно знать
Базовый тариф для населения составляет 4,32 грн за кВт*ч. Однако существуют специальные условия и возможности сэкономить:
Для помещений с электроотоплением:
- С 1 октября 2024 по 30 апреля 2025 года действует льготный тариф 2,64 грн за кВт*ч;
- Льготная цена применяется только к первым 2000 кВт*ч в месяц
Варианты экономии со специальными счетчиками:
1. Двухзонный учет:
- День (7:00-23:00): 4,32 грн;
- Ночь (23:00-7:00): 2,16 грн.
2. Трехзонный учет:
- Ночной период (23:00-7:00): 1,728 грн;
- Полупиковый период (7:00-8:00, 11:00-20:00, 22:00-23:00): 4,34 грн;
- Пиковый период (8:00-11:00, 20:00-22:00): 6,48 грн.