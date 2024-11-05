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В городе Арциз на Одесчине собирают подписи, чтобы уменьшить стоимость света: что нужно знать чтобы сэкономить

В городе Арциз на Одесчине собирают подписи, чтобы уменьшить стоимость света: что нужно знать чтобы сэкономить

Арцизская громада собирает подписи под обращением с просьбой пересмотреть тарифы на электроэнергию для населенных пунктов без газа. В громаде большинство населения имеет электрическое отопление и с действующими тарифами не имеет возможности платить счета за свет. Обращение будет направлено Президенту Украины и Кабмину.

Единственным источником обогрева квартир многоэтажных домов и большинства частных домов является электричество (электрокотлы, конвекторы, кондиционеры, электрические нагревательные панели и т.п.). Зимой для поддержания необходимого температурного режима в помещениях значительно увеличивается потребление электричества. При нынешних тарифах для многих семей это стало непосильным финансовым бременем.

Арцизский городской совет продолжает обращаться с просьбой пересмотреть тарифы на электроэнергию для этих населенных пунктов.

«Арцизский городской совет призывает жителей громады присоединиться к сбору подписей под обращением к Президенту Украины и Кабинету Министров с просьбой внести изменения в постановление Кабинета Министров от 31 мая 2024 года № 632, которое регулирует тарифы на электроэнергию и льготы, включив в перечень негазифицированные громады», — отметили в Арцизском горсовете.

Приобщиться к сбору подписей призвал земляков и арцизский городской голова Сергей Парпуланский.

«В связи с тем, что на сегодняшний день на своем уровне я пока не могу решить вопрос о льготном тарифе для нашей громады из-за бюрократических процедур и иногда открытого нежелания нас услышать», — отметил мэр.

Напомним, с 1 июня 2024 года в нескольких городах Одесской области поввысили тариф на централизованное водоснабжение. Больше за воду будут платить жители Измаила и Балты.

Тарифы на электроэнергию в Украине: что нужно знать

Базовый тариф для населения составляет 4,32 грн за кВт*ч. Однако существуют специальные условия и возможности сэкономить:

Для помещений с электроотоплением:

  • С 1 октября 2024 по 30 апреля 2025 года действует льготный тариф 2,64 грн за кВт*ч;
  • Льготная цена применяется только к первым 2000 кВт*ч в месяц

Варианты экономии со специальными счетчиками:

1. Двухзонный учет:

  • День (7:00-23:00): 4,32 грн;
  • Ночь (23:00-7:00): 2,16 грн.

2. Трехзонный учет:

  • Ночной период (23:00-7:00): 1,728 грн;
  • Полупиковый период (7:00-8:00, 11:00-20:00, 22:00-23:00): 4,34 грн;
  • Пиковый период (8:00-11:00, 20:00-22:00): 6,48 грн.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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