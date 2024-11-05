У місті Арциз на Одещині збирають підписи, щоб зменшити вартість світла: що варто знати щоб зекономити

Арцизька громада збирає підписи під зверненням з проханням переглянути тарифи на електроенергію для населених пунктів без газу. В громаді більшість населення має електричне опалення і з чинними тарифами не має спроможності сплачувати рахунки за світло. Звернення надішлють до Президента України та Кабміну.
Єдиним джерелом обігріву квартир багатоповерхових будинків і більшості приватних будинків є електрика (електрокотли, конвектори, кондиціонери, електричні нагрівальні панелі тощо). Взимку для підтримання необхідного температурного режиму в приміщеннях значно збільшується споживання електрики. За нинішніх тарифів для багатьох родин це стало непосильним фінансовим тягарем.
Арцизька міська рада продовжує звертатися з проханням переглянути тарифи на електроенергію для цих населених пунктів.
«Арцизька міська рада закликає мешканців громади долучитися до збору підписів під зверненням до Президента України та Кабінету Міністрів з проханням внести зміни до постанови Кабінету Міністрів від 31 травня 2024 року № 632, що регулює тарифи на електроенергію та пільги, включивши до переліку негазифіковані громади», – зазначили в Арцизькій міськраді.
Долучитися до збору підписів закликав земляків і арцизький міський голова Сергій Парпуланський.
«У зв’язку з тим, що на сьогоднішній день на своєму рівні я поки що не можу розв’язати питання щодо пільгового тарифу для нашої громади через бюрократичні процедури та подекуди відкрите небажання нас почути», – зауважив мер.
Нагадаємо, з 1 червня 2024 року у кількох містах Одеської області підвищили тариф на централізоване водопостачання. Більше за воду платитимуть мешканці Ізмаїла та Балти.
Тарифи на електроенергію в Україні: що варто знати
Базовий тариф для населення становить 4,32 грн за кВт*год. Проте існують спеціальні умови та можливості заощадити:
Для помешкань з електроопаленням:
- З 1 жовтня 2024 до 30 квітня 2025 діє пільговий тариф 2,64 грн за кВт*год;
- Пільгова ціна застосовується лише до перших 2000 кВт*год на місяць
Варіанти економії зі спеціальними лічильниками:
1. Двозонний облік:
- День (7:00-23:00): 4,32 грн;
- Ніч (23:00-7:00): 2,16 грн.
2. Тризонний облік:
- Нічний період (23:00-7:00): 1,728 грн;
- Напівпіковий період (7:00-8:00, 11:00-20:00, 22:00-23:00): 4,34 грн;
- Піковий період (8:00-11:00, 20:00-22:00): 6,48 грн.