У місті Арциз на Одещині збирають підписи, щоб зменшити вартість світла: що варто знати щоб зекономити

Єдиним джерелом обігріву квартир багатоповерхових будинків і більшості приватних будинків є електрика (електрокотли, конвектори, кондиціонери, електричні нагрівальні панелі тощо). Взимку для підтримання необхідного температурного режиму в приміщеннях значно збільшується споживання електрики. За нинішніх тарифів для багатьох родин це стало непосильним фінансовим тягарем.

Арцизька міська рада продовжує звертатися з проханням переглянути тарифи на електроенергію для цих населених пунктів.

«Арцизька міська рада закликає мешканців громади долучитися до збору підписів під зверненням до Президента України та Кабінету Міністрів з проханням внести зміни до постанови Кабінету Міністрів від 31 травня 2024 року № 632, що регулює тарифи на електроенергію та пільги, включивши до переліку негазифіковані громади», – зазначили в Арцизькій міськраді.

Долучитися до збору підписів закликав земляків і арцизький міський голова Сергій Парпуланський.

«У зв’язку з тим, що на сьогоднішній день на своєму рівні я поки що не можу розв’язати питання щодо пільгового тарифу для нашої громади через бюрократичні процедури та подекуди відкрите небажання нас почути», – зауважив мер.

Нагадаємо, з 1 червня 2024 року у кількох містах Одеської області підвищили тариф на централізоване водопостачання. Більше за воду платитимуть мешканці Ізмаїла та Балти.

Тарифи на електроенергію в Україні: що варто знати

Базовий тариф для населення становить 4,32 грн за кВт*год. Проте існують спеціальні умови та можливості заощадити:

Для помешкань з електроопаленням:

З 1 жовтня 2024 до 30 квітня 2025 діє пільговий тариф 2,64 грн за кВт*год;

Пільгова ціна застосовується лише до перших 2000 кВт*год на місяць

Варіанти економії зі спеціальними лічильниками:

1. Двозонний облік:

День (7:00-23:00): 4,32 грн;

Ніч (23:00-7:00): 2,16 грн.

2. Тризонний облік: