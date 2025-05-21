Об этом сообщили в ОО «Деколонизация. Украина».

В официальном ответе активистам Бессарабский поссовет сообщает, что символика размещена на “братской могиле”, а на места захоронений нормы декоммунизационного закона не распространяются. Поэтому демонтаж звезды — невозможен.

Однако активисты пообещали, что все сделают сами.

«В поселке Бессарабское, что в Одесской области, отказались демонтировать советскую звезду с серпом и молотом. Ее все равно там не будет. Обещаем», — говорится в сообщении организации.

Напомним, во время демонтажа памятной доски героям-пограничникам с дома на одноименной улице произошла потасовка между активистами и местными жителями с применением перцовых баллончиков.

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