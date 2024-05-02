Новости Одессы и Одесской области

Появилась возможность: в городе Одесской области обустроят тематические зеленые зоны с инсталляциями (фото)

Появилась возможность: в городе Одесской области обустроят тематические зеленые зоны с инсталляциями (фото)

В Болграде планируют озеленение и обустройство трех кварталов в рамках нового международного проекта «Чистые территории, зеленые и открытые улицы». Концепция благоустройства заключается в создании зеленых улиц, закрытых для автомобилей и открытых для людей.

Об этом сообщили в Болградском горсовете.

К реализации проекта в рамках Совместной операционной программы «Interreg NEXT Черноморский бассейн» приступят в скором времени, сообщают городские власти.

«Когда год назад мы получили предложение поучаствовать в этом проекте, согласно которому все его участники могут создать зеленые парковые зоны в центре своих городов, мы не могли отказаться от такой возможности», — отметил депутат Болградского городского совета Валерий Димитров.

В рамках его реализации планируется озеленить и обустроить три квартала в центре Болграда по проспекту Соборный — от фонтана до площади. Тематика всех трех кварталов достаточно увлекательна.

Читайте также: С озером и подземным паркингом: в Одессе выбирают проект новой Театральной площади

Тот, на котором расположен фонтан, должен стать фотокварталом со стендами для выставок и фотозоной.

Следующий квартал авторы видят музыкальным — с обыгранными артобъектами в виде рояля, арки и контрабаса с зеленью.

Третий квартал задуман как литературный — не менее зеленый, со статуей матери и ребенка, с инсталляцией в виде книг, на которой будут расположены QR-коды для загрузки литературы на гаджеты.

Такими видят центральные кварталы города Болграда авторы проекта после его реализации:

 

Но это не всё. Между литературными и музыкальными кварталами, с обеих сторон от памятника Шевченко, будут оборудованы велостоянки с солнечной панелью, с помощью которой можно будет зарядить телефоны, ноутбуки и т.д.

«Также в рамках проекта в Болградском городском парке будет обустроена новая профессиональная сцена, приобретены музыкальные инструменты, проведен ряд медийных мероприятий с созданием фильма о природе Болградской громады и изданием брошюр из экосистемы, организован европейский фотоконкурс, пресс-конференции, брифинги, семинары» — добавил Валерий Димитров.

Всего участниками проекта станут четыре страны – Болгария, Румыния, Молдова и Украину представит Болград.

Финансирование проекта

На реализацию международного проекта «Чистые территории, зеленые и открытые улицы» предусмотрено 1 млн 341 тысячи евро. Из них более 230 тысяч евро пойдет на благоустройство улиц Болграда при условии, что 10 % из этой суммы будет профинансировано из бюджета Болградской громады в течение двух лет.

Депутаты Болградского горсовета поддержали условия софинансирования.

«Мы и раньше планировали сделать наши центральные аллеи в городе с зелеными газонами и капельным орошением. Пока такая возможность у нас появилась, и было бы бессмысленно от нее отказываться», — выразил свое мнение мэр Болграда Сергей Димитриев.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua