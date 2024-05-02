З’явилася можливість: у місті Одеської області облаштують тематичні зелені зони з інсталяціями (фото)

Про це повідомили в Болградській міськраді.

До реалізації проєкту в рамках Спільної операційної програми “Interreg NEXT Чорноморський басейн” розпочнуть незабаром, повідомляє міська влада.

“Коли рік тому ми отримали пропозицію взяти участь у цьому проєкті, згідно з яким усі його учасники можуть створити зелені паркові зони в центрі своїх міст, ми не могли відмовитися від такої можливості”, – зазначив депутат Болградської міської ради Валерій Димитров.

У рамках його реалізації планується озеленити й облаштувати три квартали в центрі Болграда по проспекту Соборний – від фонтану до площі. Тематика всіх трьох кварталів досить захоплива.

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Той, на якому розташований фонтан, має стати фотокварталом зі стендами для виставок і фотозоною.

Наступний квартал автори бачать музичним – з обіграними артоб’єктами у вигляді рояля, арки і контрабаса із зеленню.

Третій квартал задуманий як літературний – не менш зелений, зі статуєю матері та дитини, з інсталяцією у вигляді книжок, на якій буде розташовано QR-коди для завантаження літератури на гаджети.

Такими бачать центральні квартали міста Болграда автори проєкту після його реалізації:

Але це не все. Між літературними та музичними кварталами, по обидва боки від пам’ятника Шевченку, будуть обладнані велостоянки із сонячною панеллю, за допомогою якої можна буде зарядити телефони, ноутбуки тощо.

“Також у рамках проєкту в Болградському міському парку буде облаштовано нову професійну сцену, придбано музичні інструменти, проведено низку медійних заходів зі створенням фільму про природу Болградської громади та виданням брошур з екосистеми, організовано європейський фотоконкурс, пресконференції, брифінги, семінари”, – додав Валерій Димитров.

Загалом учасниками проєкту стануть чотири країни – Болгарія, Румунія, Молдова і Україну представить Болград.

Фінансування проекту

На реалізацію міжнародного проєкту “Чисті території, зелені та відкриті вулиці” передбачено 1 млн 341 тисячу євро. З них понад 230 тисяч євро піде на благоустрій вулиць Болграда за умови, що 10 % із цієї суми буде профінансовано з бюджету Болградської громади протягом двох років.

Депутати Болградської міськради підтримали умови співфінансування.

“Ми й раніше планували зробити наші центральні алеї в місті із зеленими газонами та крапельним зрошенням. Поки така можливість у нас з’явилася, і було б безглуздо від неї відмовлятися”, – висловив свою думку мер Болграда Сергій Димитрієв.