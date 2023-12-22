Новости Одессы и Одесской области

В городах Одесской области появились билборды в поддержку защитников Змеиного (фото)

В городах Одесской области появились билборды в поддержку защитников Змеиного (фото)

Билборды в поддержку 33 защитников острова Змеиный, которые 1 год и 10 месяцев находятся в неволе, уже установлены в Измаиле и Одессе.

В Одессе билборды установлены на четырех локациях: у «Двух столбов», Дома Мебели, Автовокзала и вдоль Люстдорфской дороги.

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Напомним, что остров Змеиный, который защищали 82 пограничника и морских пехотинцев, важный стратегический объект в Черном море не только для Украины. Благодаря несокрушимости, сопротивлению и боевому духу этих ребят Одесса и область не были под оккупацией, а страна подготовила оборону в этом направлении.

Военнослужащие, захваченные рашистами на Змеином, находятся в плену фактически с первого дня войны. Часть защитников Украине уже удалось освободить из плена.

Последний публичный обмен пленными состоялся в августе 2023 года. С тех пор россия блокирую эту процедуру. В течение полугода смогли вернуть только тела погибших защитников.

Хотя, по словам президента Владимира Зеленского, обмены военнопленными Украины и россии продолжаются: они непубличны и часто происходят прямо на поле боя.

Как сообщала «Одесская жизнь», в воскресенье, 17 декабря, в Одессе повторно прошла акция поддержки находящихся в плену военнопленных.

О том, как россияне покинули остров мы писали: Змеиный в огне: остатки рашистов бегут на катерах

Фото: facebook-группа «Защитники Змеиного»

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