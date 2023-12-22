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У містах Одеської області з’явилися білборди на підтримку захисників Зміїного (фото)

У містах Одеської області з’явилися білборди на підтримку захисників Зміїного (фото)

Білборди на підтримку 33 захисників острова Зміїний, які 1 рік та 10 місяців перебувають у неволі, вже встановлені в Ізмаїлі та Одесі.

В Одесі білборди встановлені на чотирьох локаціях: біля «Двох стовпів», Будинку Меблів, Автовокзалу та вздовж Люстдорфської дороги.

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Нагадаємо, що острів Зміїний, який захищали 82 прикордонники та морських піхотинців, важливий стратегічний об’єкт у Чорному морі не лише для України. Завдяки незламності, опору та бойовому духу цих хлопців Одеса та область не були під окупацією, а країна підготувала оборону у цьому напрямку.

Військовослужбовці, захоплені рашистами на Зміїному, перебувають у полоні фактично з першого дня війни. Частину захисників Україні вже вдалося звільнити з полону.

Останній публічний обмін полоненими відбувся в серпні 2023 року. З того часу росія блокую цю процедуру. Протягом півроку змогли повернути лише тіла загиблих захисників.

Хоча, за словами президента Володимира Зеленського, обміни військовополоненими України та Росії продовжуються: вони непублічні і часто відбуваються прямо на полі бою.

Як повідомляло “Одеське життя”, у неділю, 17 грудня, в Одесі повторно пройшла акція підтримки військовополонених, які перебувають у полоні.

Про те, як росіяни покинули острів ми писали: Зміїний у вогні: залишки рашистів біжать катерами

Фото: facebook-група “Захистники Зміїного”

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