Об этом стало известно из материалов заседания постоянной комиссии Одесского горсовета по делам жилищно-коммунального хозяйства.

Члены комиссии согласовали увеличение финансирования профильной программы. На закупку специальной техники для коммунальных предприятий Одессы планируют потратить 86 миллионов гривен.

Эти средства планируют распределить между коммунальными предприятиями Одессы:

30 млн грн. получит КП «Городские дороги». На эти деньги планируется закупить 2 самосвала и 3 уборочно-подметальных машины со сменным кузовом.

Около 24 млн грн. получит КП «Горзелентрест» на приобретение мусоровоза и трех автовышек.

Почти 19 млн грн. получит КП «Теплоснабжение города Одессы». Тепловики купят 3 аварийных машины, 4 самосвала, 5 автомобилей (фургонов) и бензовоз-топливозаправщик.

Более 5 млн грн. выделят КП «Одесгорсвет». В планах предприятия покупка крана и бурильной машины.

Еще 5 млн грн. получит КП «Сервисный центр» на покупку 3 грузопассажирских авто и каналопромывочной машины.

Если депутаты на следующей сессии поддержат проект решения, то коммунальщики уже в этом году смогут существенно обновить автопарк спецтехники.

Читайте также: В центре Одессы высадят молодые деревья — задействована новая спецтехника (видео)

Одесса впервые применяет практику лизинга

Отмечается, что для пополнения техники Одесса впервые применит практику лизинга: около 20% первоначального взноса на закупку компенсирует государство, остальную сумму в течение пяти лет будут выделять из местного бюджета.

Это позволит предприятиям рассчитываться постепенно уже эксплуатируя технику. А также исключит коррупционные риски, поскольку банк, предоставляющий услугу, будет тщательно следить за тендерными процедурами. До полного расчета техника останется на его балансе, и только после — перейдет в собственность КП.

Напомним, Одесса активно готовится к внедрению системы эвакуации транспортных средств, которые мешают движению. Ожидается, что подготовительные мероприятия завершатся до мая.





