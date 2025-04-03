На заседании постоянной комиссии по вопросам транспорта и дорожного хозяйства, которое состоялось 3 апреля, стало известно, что город активно готовится к внедрению системы эвакуации транспортных средств, которые мешают движению. Сейчас идет проработка необходимых документов и уточнение механизма работы службы. Ожидается, что подготовительные мероприятия завершатся до мая.

Стоимость принудительной эвакуации предварительно определена в размере 2000 гривен. Если автомобиль припаркован на трамвайных путях или существенно блокирует движение, его могут эвакуировать без предупреждения. Владелец будет обязан оплатить не только штраф, но и расходы на транспортировку. Окончательное решение по тарифам должен принять исполком.

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