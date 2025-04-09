Про це стало відомо з матеріалів засідання постійної комісії Одеської міськради у справах житлово-комунального господарства.

Члени комісії погодили збільшення фінансування профільної програми. На закупівлю спеціальної техніки для комунальних підприємств Одеси планують витратити 86 мільйонів гривень.

Ці кошти планують розподілити між комунальними підприємствами Одеси:

30 млн грн. отримає КП «Міські дороги». На ці гроші планується закупити 2 самоскиди і 3 прибирально-підмітальні машини зі змінним кузовом.

Близько 24 млн грн. отримає КП «Міськзелентрест» на придбання сміттєвоза і трьох автовишок.

Майже 19 млн грн. отримає КП «Теплопостачання міста Одеси». Тепловики куплять 3 аварійні машини, 4 самоскиди, 5 автомобілів (фургонів) і бензовоз-паливозаправник.

Понад 5 млн грн виділять КП «Одесміськсвітло». У планах підприємства купівля крана і бурильної машини.

Ще 5 млн грн. отримає КП «Сервісний центр» на купівлю 3 вантажопасажирських авто і каналопромивної машини.

Якщо депутати на наступній сесії підтримають проект рішення, то комунальники вже цього року зможуть істотно оновити автопарк спецтехніки.

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Одеса вперше застосовує практику лізингу

Зазначається, що для поповнення техніки Одеса вперше застосує практику лізингу: близько 20% початкового внеску на закупівлю компенсує держава, решту суми протягом п’яти років виділятимуть із місцевого бюджету.

Це дасть змогу підприємствам розраховуватися поступово вже експлуатуючи техніку. А також унеможливить корупційні ризики, оскільки банк, що надає послугу, ретельно стежитиме за тендерними процедурами. До повного розрахунку техніка залишиться на його балансі, і тільки після – перейде у власність КП.

Нагадаємо, Одеса активно готується до впровадження системи евакуації транспортних засобів, які заважають руху. Очікується, що підготовчі заходи завершаться до травня.