В Одессе «отмазывали» от мобилизации и отправляли за границу прямо в военкомате

«Бизнесмены» из центров комплектования и социальной поддержки (бывшие военкоматы) наладили незаконный бизнес по продаже «билетов за границу» для военнообязанных украинцев.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований Украины.

Сотрудники ГБР разоблачили в Одессе «дельцов», организовавших схему оформления поддельных выводов врачебной комиссии о непригодности к военной службе по состоянию здоровья. Такой документ предоставлял возможность мужчинам призывного возраста беспрепятственно пересекать государственную границу Украины.

К сделке организаторы привлекли специалистов центра комплектования и социальной поддержки одного из районов Одессы. Сообщники проводили фейковое обследование «клиентов» и производили выводы ВЛК, а также, при необходимости, врачей гражданской практики.

Предварительно установлено, что через «руки» бизнесменов прошло минимум 50 человек, все данные которых установлены.

Стоимость своих услуг злоумышленники оценили в 7 тыс. долларов, которую заказчик должен был заплатить заранее криптовалютой. После получения платежа в сжатые сроки проводилось обследование и оформлялись заведомо поддельные документы. В пакет услуг также входила организация беспрепятственного пересечения границы в страны Евросоюза.

В настоящее время задержаны два человека – посредник и врач, в отношении которых решается вопрос об уведомлении о подозрении по ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.

Устанавливаются другие лица, причастные к противоправному механизму, из числа работников районного центра комплектования и социальной поддержки, врачей центра и пограничников.

По месту жительства фигурантов проведены обыски, в ходе которых изъяты документы и средства коммуникации, подтверждающие факты противоправной деятельности.

Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что жители Одесской области переправляли уклонистов за границу, недорого.

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