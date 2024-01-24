У двох одеських храмах чергують бригади «екстренки»: подробиці

Сьогодні, 24 січня, у центрі Одеси відкрито два нові пункти базування бригад екстреної медичної допомоги. Нові пункти розташовані на території храму Архангела Михаїла та святителя Луки Кримського та Свято-Архангело-Михайлівського жіночого монастиря УПЦ.
Про це повідомили у прес-службі Одеської ОВА.
Нові пункти базування медиків “швидкої” відкрито у рамках розвитку Одеського госпітального округу за направленням екстреної медичної допомоги.
У роботі медиків екстреної допомоги кожна хвилина – на рахунок життя, тому часто від своєчасного надання першої допомоги залежить подальші наслідки хвороби та одужання пацієнта, зазначили в адміністрації.
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Як повідомили у військовій адміністрації, пункти мають медикаменти, спеціальні вироби медичного призначення, а головне, у кожному – працює команда професіоналів.
Для надання оперативної допомоги в їх користування були передані повністю укомплектовані швидкі машини з персональними моніторами пацієнта та медичними рюкзаками з усім необхідним.
Загалом на Одещині у структурі Служби екстреної (швидкої) медичної допомоги діють 9 станцій екстреної медичної допомоги, у складі яких – 23 підстанції та 55 пунктів постійного базування бригад.
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