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У двох одеських храмах чергують бригади «екстренки»: подробиці

У двох одеських храмах чергують бригади «екстренки»: подробиці

Сьогодні, 24 січня, у центрі Одеси відкрито два нові пункти базування бригад екстреної медичної допомоги. Нові пункти розташовані на території храму Архангела Михаїла та святителя Луки Кримського та Свято-Архангело-Михайлівського жіночого монастиря УПЦ.

Про це повідомили у прес-службі Одеської ОВА.

Нові пункти базування медиків “швидкої” відкрито у рамках розвитку Одеського госпітального округу за направленням екстреної медичної допомоги.

У роботі медиків екстреної допомоги кожна хвилина – на рахунок життя, тому часто від своєчасного надання першої допомоги залежить подальші наслідки хвороби та одужання пацієнта, зазначили в адміністрації.

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Як повідомили у військовій адміністрації, пункти мають медикаменти, спеціальні вироби медичного призначення, а головне, у кожному – працює команда професіоналів.

Для надання оперативної допомоги в їх користування були передані повністю укомплектовані швидкі машини з персональними моніторами пацієнта та медичними рюкзаками з усім необхідним.

Загалом на Одещині у структурі Служби екстреної (швидкої) медичної допомоги діють 9 станцій екстреної медичної допомоги, у складі яких – 23 підстанції та 55 пунктів постійного базування бригад.

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