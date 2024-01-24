У двох одеських храмах чергують бригади «екстренки»: подробиці

Про це повідомили у прес-службі Одеської ОВА.

Нові пункти базування медиків “швидкої” відкрито у рамках розвитку Одеського госпітального округу за направленням екстреної медичної допомоги.

У роботі медиків екстреної допомоги кожна хвилина – на рахунок життя, тому часто від своєчасного надання першої допомоги залежить подальші наслідки хвороби та одужання пацієнта, зазначили в адміністрації.

Як повідомили у військовій адміністрації, пункти мають медикаменти, спеціальні вироби медичного призначення, а головне, у кожному – працює команда професіоналів.

Для надання оперативної допомоги в їх користування були передані повністю укомплектовані швидкі машини з персональними моніторами пацієнта та медичними рюкзаками з усім необхідним.

Загалом на Одещині у структурі Служби екстреної (швидкої) медичної допомоги діють 9 станцій екстреної медичної допомоги, у складі яких – 23 підстанції та 55 пунктів постійного базування бригад.