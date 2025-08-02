Ключевые моменты:

Авария произошла в одном из сел Ананьевской громады, где столкнулись грузовик и мотоцикл, за рулем которого был 13-летний подросток;

Ребенок получил сотрясение мозга, переломы ребер и другие травмы – его госпитализировали;

Полиция начала расследование;

Также рассматривается возможность привлечения родителей к ответственности, ведь подросток не имел права управлять мотоциклом.

По информации областного управления полиции, днем пятницы, 1 августа 2025 года, в одном из населенных пунктов Ананьевской громады столкнулись грузовик под управлением 38-летнего мужчины и мотоцикл, за рулем которого находился 13-летний подросток. Один из участников дорожной аварии двигался по асфальтированной дороге, а второй выезжал на нее с грунтовой.

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Пострадавшего подростка каретой скорой помощи доставили в районную больницу, где ему диагностировали ушиб головного мозга, переломы ребер и другие травмы.

Проверка водителя автомобиля на состояние опьянения показала, что он был трезв.

По факту ДТП начато криминальное производство, в рамках которого будет проведен ряд судебных экспертиз.

Также решается вопрос привлечения родителей парня к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

В полиции напоминают: управлять мотоциклом и мопедом разрешено с 16 лет, после прохождения обучения и получения водительского удостоверения категории А и А1, а к управлению легковыми автомобилями можно приступать только с 18-летнего возраста при наличии водительского удостоверения категории В.

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