Ключевые моменты:
- Авария произошла в одном из сел Ананьевской громады, где столкнулись грузовик и мотоцикл, за рулем которого был 13-летний подросток;
- Ребенок получил сотрясение мозга, переломы ребер и другие травмы – его госпитализировали;
- Полиция начала расследование;
- Также рассматривается возможность привлечения родителей к ответственности, ведь подросток не имел права управлять мотоциклом.
По информации областного управления полиции, днем пятницы, 1 августа 2025 года, в одном из населенных пунктов Ананьевской громады столкнулись грузовик под управлением 38-летнего мужчины и мотоцикл, за рулем которого находился 13-летний подросток. Один из участников дорожной аварии двигался по асфальтированной дороге, а второй выезжал на нее с грунтовой.
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Пострадавшего подростка каретой скорой помощи доставили в районную больницу, где ему диагностировали ушиб головного мозга, переломы ребер и другие травмы.
Проверка водителя автомобиля на состояние опьянения показала, что он был трезв.
По факту ДТП начато криминальное производство, в рамках которого будет проведен ряд судебных экспертиз.
Также решается вопрос привлечения родителей парня к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
В полиции напоминают: управлять мотоциклом и мопедом разрешено с 16 лет, после прохождения обучения и получения водительского удостоверения категории А и А1, а к управлению легковыми автомобилями можно приступать только с 18-летнего возраста при наличии водительского удостоверения категории В.
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