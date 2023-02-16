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Отключения света: какова ситуация в Одессе после ночной вражеской атаки?

Отключения света: какова ситуация в Одессе после ночной вражеской атаки?

Массированная атака территории Украины ракетами и дронами, которую устроил враг в ночь на четверг, 16 февраля 2023 года, не приведет к необходимости ограничивать потребление электроэнергии. При этом в Одессе и Одесской области продолжают действовать сетевые ограничения, сообщают в НЭК «Укрэнерго».

Как отмечают энергетики, по сравнению со вчерашним днем потребление электроэнергии немного повысилось, в то же время дефицит мощности в энергосистеме отсутствует уже пятые сутки подряд и сегодня тоже не прогнозируется.

По информации Укрэнерго, электростанции страны производят достаточно электроэнергии для покрытия имеющегося потребления. В настоящее время работают все виды электростанций в энергосистеме, тепловая и гидрогенерация обеспечивают покрытие пикового потребления в утренние и вечерние часы. А импорт электроэнергии снижается вследствие стабилизации электроснабжения в стране.

Из-за отсутствия дефицита мощности лимиты потребления для облестей на сегодняшний день НЭК Укрэнерго не устанавливал. Но при росте потребления возможно применение отключений.

Что касается отключений света в Одессе и Одесской области, то, как сообщают энергетики, из-за поврежденной инфраструктуры здесь все еще действуют сетевые ограничения, то есть возвозны отключения согласно ранее обнародованным графикам во избежание перегрузки оборудования.

«Энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы на ряде электростанций, которые получили значительные повреждения ракетных и дроновых атак россиян. Непрерывно проходят ремонты на всех поврежденных объектах магистральных сетей «Укрэнерго» для устранения сетевых ограничений, передачи необходимого объема электроэнергии от генерации к потребителям и повышения надежности питания. Максимум усилий прилагаем для устранения сетевых ограничений в Одесской области»,

– говорится в сообщении.

Как сообщала «Одесская жизнь», в ночь на четверг, 16 февраля, российские террористы снова нанесли массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины.

На южном направлении силы ПВО сбили 8 крылатых ракет морского базирования типа «Калибр», выпущенных из российского фрегата в Черном море.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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