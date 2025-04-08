Про це повідомили в компанії ДТЕК «Одеські електромережі».

«Менше ніж за 4 години ми усунули наслідки аварійної ситуації на обладнанні та повернули світло для 43 519 жителів Київського, Приморського районів Одеси та частини Одеського району області. Наразі всі клієнти зі світлом», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вранці, 8 квітня, частина Одеси залишилась без світла через аварію на електрообладнанні.

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