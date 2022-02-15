Афиша бесплатных событий Одессы 16-17 февраля

Прошлая неделя была чрезвычайно напряженной для украинцев. Информационные сообщения давили на наши чувства и испытали нас на крепость характера. Но на этой неделе мы начали с неожиданной новости. 16 февраля страна получила новый праздник – День Единения. Именно ему и посвящен основной ряд событий в городе.
Что: Торжественное поднятие Большого Флага
Где: Флагшток возле аэропорта
Когда: 16 февраля, 10:00
Что: «Единство и уверенность в своем Государстве»
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 16 февраля, 10:00
Где: Сбор у отеля «Пассаж»
Когда: 16 февраля, 14:00
Что: Клуб библиографов
Где: Онлайн
Когда: 16 февраля, 19:00
Где: Онлайн
Когда: 17 февраля, 13:00
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Что: Научные чтения памяти профессора Станко
Где: Вице адмирала Жукова, 7 Центр Болгарской культуры
Когда: 17 февраля, 14:00
Что: Лекционный курс «Расстрелянное искусство»
Где: Онлайн
Когда: 17 февраля, 20:00
Регистрация: здесь .
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