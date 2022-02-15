Новости Одессы и Одесской области

Афиша бесплатных событий Одессы 16-17 февраля

Афиша бесплатных событий Одессы 16-17 февраля

Прошлая неделя была чрезвычайно напряженной для украинцев. Информационные сообщения давили на наши чувства и испытали нас на крепость характера. Но на этой неделе мы начали с неожиданной новости. 16 февраля страна получила новый праздник – День Единения. Именно ему и посвящен основной ряд событий в городе.

Рецепты

Что: Торжественное поднятие Большого Флага

Где: Флагшток возле аэропорта

Когда: 16 февраля, 10:00

 

Что: «Единство и уверенность в своем Государстве»

Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 16 февраля, 10:00

 

Что: Патриотическое шествие

Где: Сбор у отеля «Пассаж»

Когда: 16 февраля, 14:00

 

Что: Клуб библиографов

Где: Онлайн

Когда: 16 февраля, 19:00

 

Что: Благодарны за свободу

Где: Онлайн

Когда: 17 февраля, 13:00

Регистрация здесь

 

Что: Научные чтения памяти профессора Станко

Где: Вице адмирала Жукова, 7 Центр Болгарской культуры

Когда: 17 февраля, 14:00

 

Что: Лекционный курс «Расстрелянное искусство»

Где: Онлайн

Когда: 17 февраля, 20:00

Регистрация: здесь .

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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