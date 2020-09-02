В День города Одесса Преображенский парк порадовал новшествами: зеленые зверушки и скамейки-бабочки

В День города Преображенский парк, он же — бывшее кладбище, предстал перед посетителями совершенно изменившимся. Это касается центральных аллей — тех, что ведут от входа с улицы Преображенской и от ворот с улицы Мечникова.

На аллеях парка появилось много новой плитки, появилось и несколько детских площадок в «нестандартном» формате — в основном, из дерева и в новом дизайне. Те, что ближе к новому входу в парк, выполнены в виде зверей. На площадках чистота и порядок, песочницы — с белым песком.

А еще на аллеях парка «поселились» зеленые зверушки. Их очень много — от слонов до змей и сказочно-мультяшных персонажей.

И еще новшество в Преображенском парке: здесь появились скамейки в виде бабочек. До сих пор наблюдать такие мы могли в Ботаническом саду. Все это очень нравится одесситам, которых здесь сегодня очень много. Ну а одна мамочка по этому поводу даже сообщила: «Я сегодня свою малышню из парка не смогу увести. Тут вам и звери, и новые детские площадки, домой детей не заманишь».

Кстати, людей в парке сегодня было немало. Здесь произошли и два других события — открытие мемориальной стены в честь захороненных на Первом городском кладбище одесситов и входной группы в Зоопарк.

Фото: Мария Котова