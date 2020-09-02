В Одессе появилась мемориальная стена памяти захороненных на Первом городском кладбище

В День города состоялось долгожданное событие: в Преображенском парке, где находилось стертое с лица земли Первое городское кладбище города, наконец, появилась мемориальная стена. Она установлена в память о тех, кто был здесь захоронен и чьи могилы были уничтожены вместе с Храмом Всех Святых.

Людей собралось довольно много — мэр Одессы, почетные гости, духовенство, обычные одесситы. Многие приходили с цветами.

Автор комплекса — известный одесский скульптор Михаил Рева. Стена выполнена в строгих тонах, на ней указаны имена известных одесситов, которые похоронены на Первом городском кладбище. Выступающие подчеркивали, что хоронили здесь не только христиан, а практически людей всех вероисповеданий и национальностей, многие из них были первостроителями города.

На объекте выгравировано около ста имен первых одесситов-основателей, инженеров, строителей и градоначальников.

Позже здесь появится и интерактивный музей истории Одессы, а имена горожан на мемориальном комплексе будут дополняться — по мере уточнения информации.

Фото: Мария Котова