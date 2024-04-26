У справі розстрілу вінницького поліцейського з’явилися нові деталі (відео)

Як повідомили у пресслужбі Держбюро розслідувань, після трагічних подій на блокпосту 20 квітня 2024 року нападники вирішили втекти за кордон і звернулися по допомогу до знайомих військовослужбовців.

“Незважаючи на те, що громадськості вже було відомо, що батько і син розшукуються за вбивство поліцейського, фігуранти відгукнулися і вирішили допомогти. Зокрема, один із них передав авто для втечі за кордон, а інший – поїхав забрати закордонні паспорти та мобільний телефон, які в подальшому передав нападникам”, – розповіли слідчі.

Один із цих військовослужбовців також утік із військової частини в Одеській області. Його затримали в середу, 24 квітня.

За приховування тяжкого злочину одному військовому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 396 ККУ, а іншому, який самовільно залишив військову частину, повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 407 ККУ.

Яку зброю перевозили нападники

Валерій і Віталій Васілаке, які втекли з військової частини на Одещині та вбили поліцейського, перевозили із собою небезпечні боєприпаси. У місці, куди злочинці скинули майно, слідчі виявили понад 100 гранат.

Про це повідомив керівник спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Олексій Рихлюк.

“Це попередньо, знайдено близько 100 гранат, а також близько 100 запалів до них і близько 25 тисяч патронів до стрілецької зброї калібру 5,45. Це попередні дані, наразі слідчі ще проводять огляд місця події та описують інше майно”, – розповів Олексій Рихлюк в ефірі “Київ24”.

За словами керівника прокуратури, у суді Валерій та Віталій Василаке розповіли, що везли начебто списані боєприпаси до будинку на Вінниччині. Також Олексій Рихлюк підтвердив, що на момент скоєння злочину обидва чоловіки були військовими ЗСУ.

Як повідомлялося раніше, батькові та синові Васілаці, які застрелили 20-річного поліцейського Максима Зарецького і поранили його напарника, загрожує довічне позбавлення волі.