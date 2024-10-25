В декабре каждый украинец получит от государства 1 тысячу гривен (видео)

Об этом в своем вечернем обращении 25 октября объявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, каждая украинская семья уже через несколько недель сможет получить дополнительную финансовую поддержку от государства. Новая программа «єПідтримка» предусматривает выплату 1000 гривен каждому гражданину — как взрослым, так и детям, без возрастных ограничений.

На что можно тратить новую тысячу

Средства есть Поддержки можно использовать на:

Оплата коммунальных услуг и электроэнергии;

Приобретение билетов Укрзализныци;

Покупку украинских лекарств;

Украинские книги;

Культурные услуги;

Поддержку военных через волонтерские организации и закупку дронов.

Для семей это означает возможность получить несколько тысяч гривен – в зависимости от количества членов семьи. К примеру, семья из четырех человек сможет рассчитывать на 4000 гривен помощи.

Условия получения

Программа стартует 1 декабря. В ближайшее время Кабинет Министров обнародует детальные условия участия и механизм получения средств.

Стоит отметить, что это уже вторая волна программы «єПідтримка». Первая была введена в декабре 2021 года и касалась только вакцинированных от COVID-19 граждан. Новая программа значительно расширяет круг получателей и возможности использования средств.