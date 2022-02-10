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В Черноморске спасатели сняли женщину с кондиционера

В Черноморске спасатели сняли женщину с кондиционера

С помощью автолестницы спасатели Черноморска сняли женщину, которая не могла спуститься с кондиционера, расположенного на высоте третьего этажа жилого дома.

Рецепты

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области.

09 февраля, в 19:08, в Службу спасения поступило сообщение от дежурного полиции о том, что в городе Черноморск по улице 1 Мая на кондиционере на третьем этаже пятиэтажного жилого дома находится женщина. Необходимая помощь спасателей, чтобы ее снять.

Специалисты ГСЧС с помощью автолестницы сняли женщину с кондиционера и передали работникам полиции и медикам.

От ГСЧС привлекались 2 единицы пожарной техники и 6 человек спасателей.

Девушка не могла вспомнить, как она оказалась на кондиционере снаружи здания на высоте третьего этажа. По неподтвержденной предварительной информации она была в состоянии наркотического опьянения.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Черноморске мужчина сжег на спор собственную машину, размахивая при этом пистолетом.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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