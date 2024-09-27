В Черноморске прошел суд над Христиной Соловий: что решили судьи

Напомним, в конце июля 2024 года во время своего выступления на фестивале «Виделкаfest» в Черноморске Кристина Соловий раскритиковала прежнее название Черноморска — Ильичевск, назвав его «полной ху@ней». Слова певицы обидели многих жителей Одесской области. А полиция составила админпротокол по статье 173 КУоАП — мелкое хулиганство.

Как сообщает журналист Суспільного, сегодня во время суда Кристина Соловий снова не сдержалась и нецензурно выругалась в адрес российского президента путина.

«В нашей истории понимаю, что Ильич Ленин это тот самый Путин, у которого получилось оккупировать и укротить Украину, и если украинский народ в Харькове создал песню, которую теперь знает каждый украинский ребенок, напевая, цитирую: «Путин *уйло», то я считаю, что каждый украинец имеет право называть предшественника Путина, Ильича Ленина, запретным словом», — сказала исполнительница.

Свою вину Кристина не признала и отметила, что сегодняшнее слушание является испытанием зрелости и справедливости украинского народа:

«Это слушание в Ильичевском суде не только о хулиганстве или объяснении свободы слова, это слушание является испытанием зрелости и справедливости нашего общества».

Адвокат певицы отметил, что протокол на певицу составили с явными нарушениями, а доказательства «не являются убедительными».

В итоге, из-за отсутствия состава правонарушения суд оправдал Кристину Соловий. Решение суда она опубликовала в своих соцсетях.

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