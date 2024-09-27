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У Чорноморську відбувся суд над Христиною Соловій: що вирішили судді

У Чорноморську відбувся суд над Христиною Соловій: що вирішили судді

Уранці 27 вересня в адміністративному суді Чорноморська відбувся суд над Христиною Соловій, яка потрапила в скандал під час виступу на фестивалі української культури «Виделкаfest». Судді у словах співачки не побачили правопорушення.

Нагадаємо, наприкінці липня 2024 року під час свого виступу на фестивалі «Виделкаfest» у Чорноморську Христина Соловій розкритикувала колишню назву Чорноморська – Іллічівськ, назвавши її «повною ху@нею». Слова співачки образили багатьох жителів Одеської області. А поліція склала адмінпротокол за статтею 173 КУпАП – дрібне хуліганство.

Христина Соловій

Як повідомляє журналіст Суспільного, сьогодні під час суду Христина Соловій знову не стрималася і нецензурно вилаялася на адресу російського президента Путіна.

«У нашій історії розумію, що Ілліч Ленін це той самий Путін, у якого вийшло окупувати і приборкати Україну, і якщо український народ у Харкові створив пісню, яку тепер знає кожна українська дитина, наспівуючи, цитую: «Путін *уйло«, то я вважаю, що кожен українець має право називати попередника Путіна, Ілліча Леніна, забороненим словом», – сказала виконавиця.

Своєї провини Христина не визнала і зазначила, що сьогоднішнє слухання є випробуванням зрілості та справедливості українського народу:

«Це слухання в Іллічівському суді не тільки про хуліганство чи пояснення свободи слова, це слухання є випробуванням зрілості та справедливості нашого суспільства».

Адвокат співачки зазначив, що протокол на співачку склали з явними порушеннями, а докази «не є переконливими».

У підсумку, через відсутність складу правопорушення суд виправдав Христину Соловій. Рішення суду вона опублікувала у своїх соцмережах.

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