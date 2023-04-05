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Одесская область: во дворе жилого дома прогремел взрыв (фото)

Одесская область: во дворе жилого дома прогремел взрыв (фото)

В одном из населенных пунктов Белгород-Днестровского района Одесской области 4 апреля произошел взрыв в одноэтажном частном жилом доме. Пострадал пожилой хозяин дома.

Как сообщает пресс-служба областного управления ГСЧС, причиной взрыва стал газовый баллон.

Спасатели установили, что в результате взрыва газовоздушной смеси без последующего горения произошло разрушение гаража и частично жилого дома и летней кухни, на общей площади примерно 200 квадратных метров.

Последствия взрыва газа на Одесчине

Взорвался газ во дворе жилого дома

Взрыв газа в жилом доме

В результате взрыва пострадал хозяин дома 1937 года рождения – его в тяжелом состоянии госпитализировали с термическими ожогами 20% тела до прибытия подразделений ГСЧС.

Взрыв газа разрушил дом в Одесской области

В жилом доме взорвался газовый баллон

Детали происшествия устанавливаются.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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