Одесская область: во дворе жилого дома прогремел взрыв (фото)

В одном из населенных пунктов Белгород-Днестровского района Одесской области 4 апреля произошел взрыв в одноэтажном частном жилом доме. Пострадал пожилой хозяин дома.
Как сообщает пресс-служба областного управления ГСЧС, причиной взрыва стал газовый баллон.
Спасатели установили, что в результате взрыва газовоздушной смеси без последующего горения произошло разрушение гаража и частично жилого дома и летней кухни, на общей площади примерно 200 квадратных метров.
В результате взрыва пострадал хозяин дома 1937 года рождения – его в тяжелом состоянии госпитализировали с термическими ожогами 20% тела до прибытия подразделений ГСЧС.
Детали происшествия устанавливаются.