Одесская область: во дворе жилого дома прогремел взрыв (фото)

Апрельская Одесса: хмурая погода и весенние цветы (фоторепортаж) В Одессе апрель погодой пока не балует. Зато как балуют взгляд клумбы с цветами! Настоящая психотерапия в военное время. Особенно после атаки дронами, когда ночью, кажется, весь город проснулся от «бахов». ПОДРОБНЕЕ

Мины: какие бывают, как выглядят и как от них уберечься одесситам (фото) Заминированными до сих пор остаются пляжи Одессы. Сохраняется минная угроза в Одесском заливе. Публикуем фото наиболее распространенных мин и взрывоопасных предметов. Рассказываем, как увидеть мину, что делать и к кому обращаться, если обнаружили мину. ПОДРОБНЕЕ

Тысячи людей в Одесской области остались без света По состоянию на утро 3 апреля 2023 года из-за непогоды без электричества находятся 3,8 тысяч абонентов в Одесской области, а в Киевской области обесточены почти две тысячи абонентов. ПОДРОБНЕЕ