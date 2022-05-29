В Черном море выловили буй и спасительный круг с затонувшей «москвы»

Будущие музейные ценность на днях были обнаружен в море пограничниками отряда морской охраны.

«После встречи недофлагмана чф рф с «Нептуном» вещи дрейфовали в открытом море. Была «москва» – теперь нет. От нее остались лишь вот такие приятные воспоминания», — отметил глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.

Отметим, что не только буй с кругом будут музейными экспонатами. Сам крейсер «москва» тоже с 15 апреля 2022 г. взят на научный учет как объект подводного культурного наследия под № 2064.

Напомним, что поздно вечером 13 апреля 2022 гола ракетный крейсер российских оккупантов «Москва» был поражен двумя противокорабельными украинскими ракетами «Нептун».

После этого на судне возник пожар, а 14 апреля оно затонуло.