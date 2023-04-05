В Черном море стало больше вражеских кораблей: о чем предупреждают одесситов?

По состоянию на утро среды, 5 апреля 2023 года, количество вражеских кораблей в Черном море выросло до 15-ти, в их числе 6 ракетоносителей, 2 из которых подводные. По данным Оперативного командования «Юг», это может свидетельствовать о чрезвычайно высокой угрозе ракетного удара.

При максимальном снаряжении общий залп «Калибров» может достигать 40 ракет, сообщают в военном командовании.

И хотя вполне вероятно, что снаряжены не все ракетоносители, жителей Одессы и области призывают ответственно относиться к сигналам воздушной тревоги и помнить, что атаки могут быть внезапными.

«В поисках способов давления на мирное население Украины и воображаемых побед для оправдания перед собственным потребителем пропагандистских «новостей», враг может осуществить точечные или смешанные ракетные удары с использованием ракет разного типа базирования и дронов-камикадзе», – предупреждают в ОК «Юг».

Напомним, в ночь на 4 апреля рашисты нанесли удар по Одессе дронами-камикадзе.

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