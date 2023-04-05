Новости Одессы и Одесской области

В Черном море стало больше вражеских кораблей: о чем предупреждают одесситов?

В Черном море стало больше вражеских кораблей: о чем предупреждают одесситов?

По состоянию на утро среды, 5 апреля 2023 года, количество вражеских кораблей в Черном море выросло до 15-ти, в их числе 6 ракетоносителей, 2 из которых подводные. По данным Оперативного командования «Юг», это может свидетельствовать о чрезвычайно высокой угрозе ракетного удара.

При максимальном снаряжении общий залп «Калибров» может достигать 40 ракет, сообщают в военном командовании.

И хотя вполне вероятно, что снаряжены не все ракетоносители, жителей Одессы и области призывают ответственно относиться к сигналам воздушной тревоги и помнить, что атаки могут быть внезапными.

«В поисках способов давления на мирное население Украины и воображаемых побед для оправдания перед собственным потребителем пропагандистских «новостей», враг может осуществить точечные или смешанные ракетные удары с использованием ракет разного типа базирования и дронов-камикадзе», – предупреждают в ОК «Юг».

Напомним, в ночь на 4 апреля рашисты нанесли удар по Одессе дронами-камикадзе.

Новости Одессы по теме:

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить