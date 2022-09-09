Новости Одессы и Одесской области

В Черном море стало больше носителей ракет

В Черном море стало больше носителей ракет

Российская армия увеличила количество кораблей-ракетоносителей в Черном море с двух до трех. Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

По данным военного командования, рашисты держат наготове 24 ракеты морского базирования типа «Калибр». А в целом группировка сил рф в настоящее время составляет 19 кораблей и катеров.

В этой связи следует помнить, что вероятность нанесения ракетных ударов как по территории Одессы и Одесской области, так и по Украине в целом остается очень высокой, предупреждает в своем утреннем видеообращении спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Помимо этого, в ОК «Юг» предупреждают и о высокой минной угрозе: из-за шторма на море на одесское побережье может вынести мины, сорванные с якоря. Так что от посещения пляжей и прогулок по побережью следует отказаться.

Еще новости по теме:

Фото: novoeizdanie.com

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить