В Черном море стало больше носителей ракет

Российская армия увеличила количество кораблей-ракетоносителей в Черном море с двух до трех. Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

По данным военного командования, рашисты держат наготове 24 ракеты морского базирования типа «Калибр». А в целом группировка сил рф в настоящее время составляет 19 кораблей и катеров.

В этой связи следует помнить, что вероятность нанесения ракетных ударов как по территории Одессы и Одесской области, так и по Украине в целом остается очень высокой, предупреждает в своем утреннем видеообращении спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Помимо этого, в ОК «Юг» предупреждают и о высокой минной угрозе: из-за шторма на море на одесское побережье может вынести мины, сорванные с якоря. Так что от посещения пляжей и прогулок по побережью следует отказаться.

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Фото: novoeizdanie.com