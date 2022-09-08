Новая опасность в море: россия придумала как опорочить Украину

Российские агрессоры не просто минируют море. Часто они пускают мины в свободное плавание. Но и те, что стоят на якорях – срывает шторм.

Об этом рассказал спикер главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Он сообщил, что после шторма в Черном море возможен срыв мин с якоря. Они дрейфуют к берегу или детонируют в воде и очень опасны.

Причем опасно не только купание, нахождение вблизи воды тоже. Радиус поражения при взрыве мины довольно большой и затрагивает берег тоже.

Также Сергей Братчук отметил, что россия, используя морские мины из захваченных военных складов в Крыму, прибегает к провокациям и дискредитации Украины перед международными партнерами в Черном море.

В стране-агрессоре придумала новый способ морского разбоя, каким является использование морских мин в качестве бесконтрольных дрейфующих боеприпасов.

Сознательное использование россией дрейфующих морских мин превращает их в де-факто оружие неизбирательного действия, которое угрожает прежде гражданскому судоходству во всей акватории не только Черного и Азовского морей, но и Керченского и Черноморских проливов.

Отметим, что агрессивного и безответственного поведение российского черноморского флота страдают не только люди, но и морские животные. Действия рашистов привели к массовой гибели дельфинов. Сейчас эти факты расследуются украинской экологической прокуратурой.